Bandırmaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor’un teknik direktörü Mustafa Gürsel, oyunun genelinde maçı kazanmayı çok istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Öncelikle çok istediğimiz bir maçtı. Oyunu kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir. İlk yarı rüzgâra karşı oynamamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik. Bandırmaspor takımı nerede olursa olsun mücadelesini sürdürecektir. Sonuç anlamında üzgünüz. Bu mücadeleyi sürdürdüğümüz takdirde güzel olacak. Beşinci beraberliğimizi aldık, kazanmak isterdik. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Bir an önce galibiyetle tanışmak istiyoruz ve üzerimizden de beraberlik ruhunu atmak istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeleri olmaya çalıştıklarını belirterek, “İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu ve hakemden de memnun değilim. Ceza yiyeceksem yiyebilirim. Memnunken ceza almazken, memnun değilken de yiyoruz, bunu anlamış değilim. Geçen hafta gözlemci bizim soyunma odasına geldi. Faul verilmeyecek yere hakem faul verdi. Bizim faul olanları vermedi. Oyun akarken, hiçbir şey yokken faul veriliyor. Hakemlerden memnun değildim" ifadelerini kullandı.