Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez’den birliktelik çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, düzenlediği basın toplantısında hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirterek, tüm ilçeyi kenetlenmeye davet etti. Başkan Göçmez, "Süper Lig için sonuna kadar mücaedele edeceğiz" dedi.

Bandırmaspor’un bu sezon büyük bir başarı göstererek 62 puanla ligi 3. sırada bitirdiğini belirten Başkan Onur Göçmez, "Bandırmaspor 2021 - 2022 sezonunu üst lig olarak tarihinin en iyi performansını ve en iyi konumda tamamlamasıyla beraber, en iyi yılını yaşadı. Tarihe bu şekilde geçti. Bandırmaspor sezonu 62 puanla 3. sırada kapattı. Bandırmaspor en az gol yiyen ikinci takım oldu, Kenyy’i getirince eleştiriler almıştım, en çok gol atan 3. takımız. En çok galip gelen 3. takımız. Sarı ve kırmızı kart konusunda da ilk 10’a girmedik. Ligi bu şekilde tamamladık. Eyüp ile maçımız var pazar günü. Lig maçı başka play-off maçları başka. Sezonu üst sırada bitirdik ama bizim hedeflerimiz bitmedi. Bandırmaspor olarak süper lige çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Futbol maçları da taraftar çok etki yapıyor. Bandırmaspor taraftarı çok müthiş bir taraftar, bütün takımlar Bandırma’ya gelmeye çekiniyor. Maçlarda müthiş baskı kuruyor. Bu baskıyı pazar günü en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Şu saat itibariyle kombine hariç 2 bin oldu. Kombinelerle beraber 2 bin 500 bilet satıldı. Biz hiçbir zaman 2 bin 500 bilet satmamışız. Bu bilet satışı da gösteriyor ki Cinçukuru efsanesi geri geliyor. Allah nasip eder kupayı alırsak, kutlamayı cinçukurunda yapmak istiyoruz. O yüzden Bandırma halkı kenetlenmeli, Gönen, Erdek, Manyas, Karacabey daha ismini sayamadığım çevre ilçelerin kenetkenmesi lazım. Biz eğer süper lige çıkarsak, İzmir’den Kocaeli’ye olan kısımda süper ligde olan tek takım oluruz. Bu gurur da Bandırma’nın oluyor" şeklinde konuştu.

"Mustafa Gürsel Bandırmaspor’u düşürse bile onunla devam ederim"

Başkan Onur Göçmez, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz bir çok teknik direktör ile çalıştık. Doğrusu şu; hedefi olan insanlarla devam etmekti. Mustafa hoca hem karakteri, hem davranışları ile bizim coğrafyamıza uygun birisi. Mustafa Hoca ile 10 ile 15 yıl devam etmek lazım. Kendisi gitmek ister o ayrı bir şey. Mustafa Gürsel hoca Bandırmasporu düşürse bile ben onunla devam ederim" diye konuştu.