Bandırmaspor-Altınordu maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Temel ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında İzmir temsilcisi Altınordu ile Bandırmaspor 3 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda başlayacak.

Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından maçın hakemleri duyuruldu. Ankara bölgesinden Alper Akarsu karşılaşmayı yönetecekken yardımcılıklarını Murat Temel ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak.