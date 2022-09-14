Bandırma’da sokak basketbolu heyecanı

Bandırma Belediyesi tüm basketbol severlerin ilgisini çeken büyük bir organizasyona imza attı. 9-11 Eylül tarihlerinde, uluslararası statüde Türkiye’de ilk kez düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesinin düzenlediği 3X3 Basketbol Turnuvası, uluslararası anlamıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleşti. 2010 yılında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda, gümüş madalya ile dünya 2.’si olan 12 Dev Adam’ın kadrosunda yer alan Sinan Güler’in, Güler Legacy takımıyla forma giyerek mücadele ettiği Bandırmadaki turnuvaya, her yaştan spor sever büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un 3 sayılık atışıyla başlayan Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvasının birinci ve ikinci gününde, Bandırma ve yakın çevresinden katılan sporcuların oluşturduğu; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yer alan toplamda 24 takımın grup maçları yapıldı. Turnuvanın son günü olan 11 Eylül Pazar günü oynan grup final maçlarındaki yüksek mücadele büyük alkış aldı. Final maçları sonunda; Yıldızlar kategorisinin şampiyonu Bandırma Gelişim, Gençler kategorisinin şampiyonu Dereboyu Spor, Büyükler kategorisinin şampiyonu Kale17 oldu. Kupa ve madalyaları dışında Yıldızlar’ın şampiyonu Bandırma Gelişim bin TL, Gençler’in şampiyonu Dereboyu Spor 2 bin TL ve Büyükler’in şampiyonu Kale17 4 bin TL para ödülü kazandı.

Asıl büyük heyecan turnuvanın ikinci günü olan 10 Eylül Cumartesi ön eleme maçlarıyla başladı. Ön eleme maçlarının sonunda dört Türk takımı; Eski Basketçiler, Çiçekler, Euro 3X3 ve Inferno final maçlarına katılma hakkı kazandılar. TBF yönetiminde Türkiye’de oynanan 3X3 Basketbol maçlarında en yüksek puanları alan ve FIBA resmi sıralamasında da yer bulan dört Türk takımı; Alsancak Premium, Güler Legacy, Manisa Premium GYM ve Egesit İnşaat takımlarından başka; Azerbaycan 3X3 Basketbol Milli Takımı ALO Basket U23, yine bir Azeri takım olan Pro Basket Bakü ve iki Alman takımı Team KÖLN ile Team DITS Germany’nin de dahil olmasıyla Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvası final maçları 11 Eylül Pazar günü yapıldı. Baştan sona büyük heyecana sahne olan final maçlarında sporcuların üst düzey performanslarının dışında, turnuvayı ilk gününden son final maçına kadar takip eden, coşku dolu tezahüratlarıyla turnuvanın heyecanını daha da yükselten her yaştan Bandırmalı basketbol severlerin yoğun ilgisi de görülmeye değerdi. Tribünler ve Cumhuriyet Meydanından turnuvayı büyük keyifle takip eden Bandırmalılar, maç aralarındaki dans gösterileri, animasyonlar, ödüllü yarışmalar, eğlenceli röportajlara olan beğenisini uzun uzun alkışlarla gösterdi.

Oynanan maçlarda alınan puanların resmi FIBA sıralamasına girdiği Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvasının sonunda, 1. takım Sinan Güler’in de forma giydiği Güler Legacy olurken; 2. takım Eski Basketçiler, 3. takım Alsancak Premium, 4. takım Inferno oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalya dışında para ödülü de verildi. Şampiyon Güler Legacy 20 bin TL, 2. olan Eski Basketçiler 14 bin TL, 3. olan Alsancak Premium 8 bin TL, 4. olan Inferno ise 4 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Bandırma Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Tolga Tosun tören sonrasında yaptığı konuşmada: “Dünyada 2010 yılından bu yana büyük bir hızla yayılan ve çok sevilen, heyecan ve eğlencenin dozunun hiç düşmediği 3X3 Basketbol Turnuvasını biz de şehrimizde düzenlemek istedik. Bandırmamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle hedefimizi biraz daha yükselterek, turnuvanın uluslararası kategoride olmasına karar verdik. Bandırma Belediyesi olarak uluslararası kategoride Türkiye’de ilk kez ve Bandırma Cumhuriyet Meydanımızda gerçekleştirdiğimiz 3X3 Basketbol Turnuvasına katılan tüm sporcularımıza, özellikle Can Azerbaycan’dan ve tarihi, kültürel bağlarımız olan Almanya’dan gelerek turnuvamıza katılan, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle hepimizin gönlünü de kazanan misafir sporcularımıza, maçları çok adil bir biçimde yöneten TBF hakemlerimize, turnuvanın eksiksiz ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan büyük ekibimize ve elbette düzenlediğimiz Bandırma Uluslararası 3X3 Basketbol Turnuvasına 7’den 70’e büyük ilgi gösteren kıymetli hemşerilerim, Bandırmalı basketbol severlere çok teşekkür ediyorum. Turnuvamızın finalinden tüm dünyaya, sporun birleştirici ruhuyla; barış, kardeşlik, eşitlik, adalet, özgürlük, insan haklarına ve doğaya saygı diliyorum” dedi.