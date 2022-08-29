Son Dakika
İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı.
Balotelli’nin Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü
Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü.
Spor 29.08.2022, 14:45
Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü.
Adana Demirspor’dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli’nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.
32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
31
açık
Sayfalar Tümü