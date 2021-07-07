Balotelli ve Murat Sancak takipleşmeye başladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak ile İtalyan golcü Mario Balotelli sosyal medyada takipleşmeye başladı.

Adana Demirspor’da transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. İtalyan golcünün Adana Demirspor yönetimiyle görüşmek için İstanbul’a geldiği öğrenilirken sosyal medyada kulüp başkanı Murat Sancak ile İtalyan golcü Mario Balotelli takipleşmeye başladı.

Öte yandan Twitter’da da ‘#Balotelli’ hastagı binlerce etkileşim aldı.