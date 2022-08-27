Son Dakika
Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı
Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.
Spor 27.08.2022, 23:50
Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli’nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı. İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella’nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli’yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.
Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella’yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Alanyaspor
|4
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|3
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|4
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. İstanbulspor
|4
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Boluspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Gençlerbirliği
|2
|4
|6. Göztepe
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Pendikspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Denizlispor
|3
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Altınordu
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Rayo Vallecano
|3
|4
|10. Celta Vigo
|3
|4
|11. Atletico Madrid
|2
|3
|12. Girona
|3
|3
|13. Valencia
|2
|3
|14. Almeria
|2
|1
|15. Sevilla
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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