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Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2’ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

Spor 21.09.2021, 21:58
Balotelli golü attı, Beşiktaş kulübesine koştu!

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 78. dakikasında Mario Balotelli skoru 3-2’ye getiren golü atarken, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine geldi ve yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, mücadelenin 78. dakikasında konuk ekibin yıldız oyuncusu Mario Balotelli uzaktan attığı golle skoru 3-2’ye getiren isim oldu. Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.

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