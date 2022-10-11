Ballkani - Sivasspor maçını Manuel Schuettengruber yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasında Ballkani ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Fadil Vokrri Stadyumu’nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Schuettengruber’in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Stefan Ebner olacak.