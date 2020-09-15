Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda bir altın bir gümüş madalya kazandı

Türkiye’nin ev sahipliğindeki 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde İstanbul Ekrem Koçak Pisti’nde yapıldı. Turnuvaya katılan Beşiktaş JK’nın Atletizm Takımı Milli Kadın Sporcuları, şampiyonda iki madalya kazanarak şeref kürsüsüne çıktı.

Türkiye’nin ilk spor kulübü Beşiktaş JK ‘nın Atletizm Takımı Kadın Sporcuları, 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’ndan madalyalar ile döndü. Turnuvanın ilk gününde 3000 metre yarışında Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş JK Atletizm Takımı sporcusu Rümeysa Coşkun, rakiplerini geride bırakarak 9 dakika 49 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İstanbul Ekrem Koçak Pisti’nde yapılan turnuvanın ikinci gününde ise 100 metre engelli yarışında ülkemizi temsil eden Yaren Yıldırım, 14.03’lük derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Öte yandan, ülkemizi 800 Metre yarışında temsil eden sporcumuz Nazire Güleç ile sporcumuz Hatice Ceren Palalı’nın da yer aldığı 4X100 Metre Bayrak Takımı, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı. 42 branşta madalya dağıtılan şampiyonanın bitiminde Türkiye 14 altın, 17 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sırayı aldı.

Çebi: ‘’Türk sporunu altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız geliştirecek ’’

Bu yıl 50.’si düzenlenen U20 Atletizm Şampiyonası’nın ardından bir açıklama yapan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, turnuvada mücadele eden genç sporcuları kutladı. Türkiye’nin turnuvadan birinci ayrılarak önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çeken Çebi: ‘’ Türkiye’nin en köklü spor kulübü olarak Milli sporcularımızın başarılarını yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Sporun her branşında mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Beşiktaş JK Başkanı olarak her zaman söylediğim gibi, Türk sporunu altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız geliştirecek. Bu turnuvada Milli Formayı giyerek Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandıran bütün sporcularımızı kutluyor, atletizmde de ülkemize madalya kazandırarak Beşiktaşımıza ayrı bir gurur yaşatan genç kadın sporcularımızı da yürekten tebrik ediyorum’’ dedi.