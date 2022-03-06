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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası esti

İstanbul’daki 27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli takım, 19 ülke arasında madalya sıralamasında zirveyi aldı. Ayrıca Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Tuğba Toptaş da kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.

Spor 06.03.2022, 13:03
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası esti

İstanbul’daki 27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli takım, 19 ülke arasında madalya sıralamasında zirveyi aldı. Ayrıca Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Tuğba Toptaş da kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.

İstanbul Ataköy Salonu’nda 19 ülkenin katılımıyla yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye, altın, gümüş, bronz madalya ile ilk sırayı elde etti. Yarışmalarda bir Türkiye büyükler salon rekoru, bir Türkiye U20 salon rekoru yenilendi.

Yarışmalarda üst üste ikinci kez Balkan Salon şampiyonluğunu elde eden Tuğba Danışmaz, kendisine ait Türkiye üç adım atlama rekorunu 14.14’e yükseltirken, salonda ilk kez 14 metrenin üzerini atladı. Bu branşta salon Türkiye rekoru 13.97, açık saha rekoru ise 14.09 ile yine Tuğba Danışmaz’a aitti. Bahattin İnce’nin antrenörlüğünü yaptığı milli atlet, bu derecesiyle gelecek hafta netleşecek klasmana göre Dünya Salon Şampiyonası’na gitme şansını da hayli yükseltti.

Tuğba gibi üst üste ikinci kez Balkan şampiyonluğu kazanan bir başka milli atlet de Kayhan Özer’di. 23 yaşındaki Özer, 6.63’lük Dünya Salon barajını kovaladığı 60 metrede seçmeyi 6.68, finali ise 6.64 ile galip bitirdi. Saniyenin yüzde 1’i ile barajı ıskalayan Kayhan, yine de en iyi derecesini 6.67’den 6.64’e düşürmeyi başardı.

400 metrede İlyas Çanakçı, 46.58’lik derecesiyle tüm zamanlar Türkiye listesinde üçüncü sıraya yükselirken, bu branştaki Balkan Salon unvanını koruyan bir başka atlet oldu. İlyas, Batuhan Altıntaş’a ait U23 salon Türkiye rekorunu sadece 0.03 farkla kaçırdı. Aynı yarışta diğer seride yarışan 2003 doğumlu İsmail Nezir ise iyi bir yarış çıkararak en iyi derecesini 46.76’ya indirdi ve U20 Türkiye salon rekorunu kırdı.

Kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız, ilk önemli uluslararası unvanını Balkan Salon’da elde etti. 2023 Avrupa Salon Şampiyonası’nın da misyon elçilerinden biri olan Şilan, 4:12.78’lik performansıyla ünlü Arnavut atlet Luiza Gega’yı geride bırakarak birinciliği aldı. Luiza Gega, 45 dakika sonra çıktığı 3000 metre mücadelesinde ise Emine Hatun Tuna-Mechaal’in hemen önünde ipi göğüsleyerek birinciliği alırken, Emine de gümüş madalyada kaldı.

Gülle atmada Pınar Akyol 17.44’lük atışıyla büyüklerde ilk Balkan Salon altın madalyasını kazanırken, 1500 metre erkeklerde Mehmet Çelik 3:45.65 ile ipi göğüsledi. Kadınlar 800 metrede Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu Tuğba Toptaş tüm zamanlar Türkiye listesinde kendisini dördüncülüğe taşıyan performansıyla altın madalyaya ulaşırken, 2:05.51’lik bir derece yaptı.

Türkiye’nin şampiyonada elde ettiği madalyalar şu şöyle:

Altın madalya

60m erkekler: Kayhan Özer, 6.64

400 metre erkekler: İlyas Çanakçı, 46.58

1500 metre erkekler: Mehmet Çelik, 3:45.65

800 metre kadınlar: Tuğba Toptaş, 2:05.51

1500 metre kadınlar: Şilan Ayyıldız, 4:12.78

Üç adım atlama kadınlar: Tuğba Danışmaz, 14.14m (Türkiye rekoru)

Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol, 17.44m

Gümüş madalya

400 metre erkekler: İsmail Nezir, 46.76 (U20 Türkiye rekoru)

800 metre erkekler: Salih Teksöz, 1:51.01

3000 metre kadınlar: Emine Hatun Tuna-Mechaal, 9:15.33

Sırıkla atlama kadınlar: Buse Arıkazan, 4.30m

60m engelli erkekler: Mikdat Sevler, 7.78

Bronz madalya

Sırıkla atlama kadınlar: Demet Parlak, 4.20m

Gülle atma kadınlar: Aysel Yılmaz, 16.06m

Üç adım atlama erkekler: Batuhan Çakır, 16.16m

3000 metre kadınlar: Murat Emektar: 8:00.18

4400 metre bayrak kadınlar: Türkiye, 3:46.99

4400 metre bayrak erkekler: Türkiye, 3:10.76

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