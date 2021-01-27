Balıkesirspor’dan 2 transfer daha

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Sancaktepe’den Mert Örnek ile Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk’ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre defans oyuncusu Mert Örnek ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken Keçiörengücü’nden transfer edilen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.