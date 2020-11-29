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Balıkesirspor’da Mesut Dilsöz dönemi erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı.
Spor 29.11.2020, 19:54
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı.
Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrılmıştır. Hocamıza vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yerildi.Mesut Dilsöz Balıkesirspor’un başında 11 maçta görev yaparken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.
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