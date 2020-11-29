banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

Balıkesirspor’da Mesut Dilsöz dönemi erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı.

Spor 29.11.2020, 19:54
4
Balıkesirspor’da Mesut Dilsöz dönemi erdi
banner422

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrılmıştır. Hocamıza vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yerildi.

Mesut Dilsöz Balıkesirspor’un başında 11 maçta görev yaparken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık