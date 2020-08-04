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Balıkesirspor’da kongre öncesi sessizlik
TFF 1.LİG EKİPLERİNDEN BALIKESİRSPOR'DA 7 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL ÖNCESİNDE SESSİZLİK HAKİM.
Spor 04.08.2020, 16:01
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde sessizlik hakim.
TFF 1.Lig’de 2019-2020 sezonunu düşme hattına yakın tamamlayan Balıkesirspor’da Temmuz ayı başında kongre kararı alınırken kongrenin ise 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Kongreye kısa bir süre kala ise mevcut başkan Kadir Dağlı haricinde adaylığını açıklayan isim olmadı. Bir dönem yönetimde yer alan İş insanı Ümit Arslan’ın adı başkan adaylığı ile anılırken Arslan henüz ’adayım’ demedi.
Balıkesirspor’un mevcut başkanı Kadir Dağlı ise bir açıklamasında kulübün A.Ş. olması halinde görevi almak istediklerini söylemişti.
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