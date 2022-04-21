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Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor 21.04.2022, 17:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Ligi’nde küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Bulak’a bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Ligin bitimine az bir süre kala Balıkesirspor’un başında Sportif Direktör Eren Tartar’ın çıkacağı öğrenildi.