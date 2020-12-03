Balıkesirspor’da Cihat Arslan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardı. Akşam saatleri kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz’ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan’ı getirdi. Başkan Ümit Arslan’ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.