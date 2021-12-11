banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avcı:
Avcı: "İş kazası diyebiliriz"
ABD’deki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybetti
ABD’deki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybetti
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta müsabakası sonrası teknik adamlar maç sonu açıklamaları yaptı.

Spor 11.12.2021, 22:07
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta müsabakası sonrası teknik adamlar maç sonu açıklamaları yaptı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak’ın maç sonrası kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Balıkesirspor yardımcı antrenörü İzzet Karakulak, orta hakem Yiğit Arslan’a tepki gösterdi.

Karakulak, kaybetmelerine rağmen oyuncuları tribüne çağıran taraftara teşekkür ederken Balıkesirspor’un ne olursa olsun ligde kalacağını söyledi. Karakulak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz geçen hafta Ankara’da Ankaragücü ile bir maç oynadık. İlk yarının sonuna 4 dakikalık bir süre eklendi. Sadece bir oyuncunun sakatlık durumu vardı. Ama bugün müsabakanın sonuna baktığınız zaman 8 tane oyuncu değişikliği, kalecinin oyundan çaldığı zamanlar, sakatlıklar dolayısıyla geçen zamanlarla alakalı hocamız Yiğit hocaya bir soru sormaya gittiğinde inanılmaz tehtitkar inanılmaz provatif inanılmaz tacizkar yaklaşımla beraber tek sormak istediği 8 oyuncu değiştiği neden 4 dakikalık uzatma hiç şey yapmadan kırmızı kartla hocamızı oyun dışı bıraktı. Bu tarz bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Daha maça çıkmadan 4. hakemler haber gönderip hoca sakın çıkmasın ona göre değerlendiririm gibi bir yaklaşımı biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Müsabakanın hakemleri, sporcu, antrenör, oyuncu ruhundan biraz anlamalı. Bu tarz provatif, tacizkar hareketlerden uzak durmalılar.

Ligin en üst sıralarından Ümraniyespor ile karşılaştık. Oyuna baktığınız zaman çok farklı kazanabileceğimiz özellikle son yarım saati bölümü rakip yarım sahada oynadığımız sporcularımızın çok sayıda gol pozisyonuna girdiği ama değerlendiremediği bir müsabaka oldu bizim açımızdan. Berabere bile kalsak Cedric’in son topunda üzüleceğimiz bir maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık.

Maç sonu taraftarımızın sporcularımız çağırıp alkışlaması taraftar özelinde oyuncularımızın ortaya koyduğu performans ile ilgili bir ödüllendirme olduğunu düşünüyoruz. Balıkesirspor yılmayacaktır. Balıkesirspor sonuna kadar savaşacaktır ve oyuncuların bu mücadelesi taraftarın bu desteği ile bu ligde mutlaka kalacaktır. Bu konuda tüm taraftarımız müsteri olsun. Biz her müsabakada Balıkesirspor formasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hak ettiğimiz 3 puanı da en kısa zamanda elde edeceğiz" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk yarı oyunu domine eden kontrol eden bir pozisyon dışında pozisyon vermeyen 3. bölgeye kadar kolay gelen ama orada finalleri yapmakta zorlanan bir çok pozisyona giren ama değerlendiremeyen bir Ümraniyespor vardı. 41’de bulduğumuz Oğuz’un golünden sonra 47’de Onur ile kaçırdığımız golü atıp içeri girebilsek farklı bir maç olacaktı. İkinci yarı söylediğim gibi Balıkesirspor takımı coşkulu tekrar maçı çevirebilmek adına ciddi efor ile başladı. O bölümde 1-1 buldular. 1-1 bulduktan sonra biz çok fazla vakit geçmeden 2-1 bulduk. Oyunda skoru koruma iç güdüsü oyuncularımızı biraz daha geride kabul etmelerine sebebiyet verdi. Bunu da Balıkesirspor baskılı, coşkulu oyunun etkisi vardı. Son bölümler bizim adımıza zor geçti. Ama ona rağmen skoru koruyarak uzun bir aradan sonra 2-1 gibi bir skor ile galip gelen oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Balıkesirspor’a da ligde kalma adına verdikleri mücadeleden dolayı başarı diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 16 26
6. Tottenham 14 25
7. M. United 15 24
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Espanyol 17 23
9. Valencia 16 22
10. Athletic Bilbao 16 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8