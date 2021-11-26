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Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 14 hafta müsabakası 0-0 beraber biterken, maç sonu teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Spor 26.11.2021, 20:41
Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 14 hafta müsabakası 0-0 beraber biterken, maç sonu teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Geçen hafta kaybettik puanımız 6 idi. Az gol atmışız çok gol yemişiz. Moraller çok iyi değil hem şehirde hem yönetim hem futbolcularda. Dolayısıyla takımı alıp toparlamak, savaşken hale getirmek zor bir şey. Ama sağ olsun çocuklar her geçen gün daha fazla direnç göstererek bana yardımcı oluyorlar.

Ben de bildiklerimi onlarla paylaşıyorum. İyi şeyler yapıyor iyi çalışıyoruz. Bir defe analizleri iyi yapıyoruz, taktik anlamında iyi çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok gol yiyen bir takım gol yemeyen bir takıma dönüştü. Bundan memnun oldum. Belki gol atamadık ama zaten gol atmayı çok beceren bir takım değiliz. Bulduğumuz 3,4 pozisyonda net pozisyonlar yapabilsek oyunu çevirebilirdik rakibi 1-2 pozisyon verdik ama onlarda çok önemli değil.

Mücadele, koşu, direnç, oyun anlayışı iyi, taktik anlayışı bazı yüklemeler yapmamız lazım. Teknik anlam da bizi taşıyacak oyuncular bizi taşıyacağı için çok hazır değiller. Bazı oyuncularımız genç Erdem, Hüseyin gibi. Cedric, Abraham çok genç. Bir kısım oyuncumuz yaşlı ve geç katılmış bir kısım oyuncumuz da genç daha dengeli değil. Bunları antrenmanlarda geliştireceğiz. Fiziksel anlamda performanslarını geliştireceğiz daha iyi olacak. Her geçen gün daha iyi olacak ben inançlıyım ve takımıma güveniyorum. Bu şehir birçok şeyin üstesinden gelir. İlk defa sayın valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, üniversite rektörümüz maça geldiler. Bu bizi mutlu etti. Şehrin yöneticilerinin yanımızda olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Ben inanıyoum. Birçok şeyi bu çocuklarla başaracağız. Yönetim çalışıyor ellerinden geleni yapıyor, biraz organizasyona ihtiyacımız var o zaman transfer yapmasak ta geliştikçe bu ligde önemli bir takım meydana çıkacak" dedi.

Manisa cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Buraya gelmeden önce yaklaşık 9 haftadır kazanamamanın sonunda geçen hafta 3 puanla gerçekten gol yemeden maç bitirdik. Bu takımın öz güven kaybının bitesi anlamına geliyordu. Bu moral motivasyonla da bugünkü maça geldik. Oyuncularında hafta içi performanslarından gayet memnundum.

Rakibimizde herkes gibi ihtiyacı olan puanı almak için değerli olan bir dönemden geçiyor. Kolay değil. Ama bizim tarafımızdan bakacak olursak şu an alt sıralarda olmakla birlikte asıl hedefimiz play-off çatısının altında yaklaşık 5-6 puanlık bir fark var maç kaybetmeden çünkü şu beraberinde getiriyor maç kaybetmek kazanmak alışkanlık getiriyor. Bizim ihtiyacımız olan gol yememek ama sevindirici ama 3 puanı alamadığımız için üzülüyorum. Bunu aldığımız anda play-off’a yakınlaşır takımın özgüveninin gelmesi ile beraberinde oyunu bir parça forse etmesini bekliyorum. Aslında bu açıdan bakıldığında rakibimiz değil ihtiyacımız önümüzdeki maçları gol yemeden maksimum ligde 4maçlık serimiz var. Burada alabildiğimiz maksimum puanları toplayıp play-off çatısı altına yerleşmek ve 2. yarıdan itibaren hedefimiz olan yere doğru yol almak istiyoruz" dedi.

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