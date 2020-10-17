Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girdi

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar bu çalışmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa giren yeşil-beyazlı takım, maç saatini beklemeye başladı.