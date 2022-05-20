banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Fransa’da yeni hükümet kuruldu
Fransa’da yeni hükümet kuruldu
Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "Eser siyasetine devam edeceğiz"
Selçuk Tepeli canlı yayında bardağı devirip gitti...
Selçuk Tepeli canlı yayında bardağı devirip gitti...

Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Balıkesirspor sahasında Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Spor 20.05.2022, 23:14
Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Balıkesirspor sahasında Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, genç oyuncuları hem Balıkesirspor’a hem de Türk futboluna kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Işık, "Öncelikle bizi izleyen, bizi izlemeye gelen ve sahada genç yetenekleri görmek isteyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluşa teşekkür ediyoruz. Eyüpspor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 9 tane genç yetenekle sahaya çıkabilmek. 18 yaş, 19 yaş arasında çocukları sahaya sürebilmek büyük cesaret isterdi. Biz bu cesaretimizi beş haftadır sürdürüyoruz. Sayın Başkanımız Özgür Yılmaz Bey de bize bu cesareti verdi, arkamızda durdu. Ankaragücü’nde başlayan maratonumuz bugün Eyüpspor maçıyla sonlandı. Futbolun bütün gereksinimlerini, güzelliklerini ortaya koyarak sahaya yaydığımızı inanıyorum. Ve bu arkadaşları, bu gençlerimize Balıkesirspor camiasına ve Türk futboluna kazandırmak için elimizden gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Eyüpspor Cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Balıkesirspor maçının play-off öncesi eksikleri görmek adına iyi bir maç olduğunu ifade etti. Üzülmez açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Genç bir takımla mücadele ettik. Rakibe saygı duyarak iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren farklı oyun içerisinde oyuncuların alışkanlıkları vardı ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde pozitife çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sezonun geneline baktığınız zaman özellikle defansif anlamda çok gol yiyen bir takımız. Bu kadar gol yiyen takımın da tabii ki hedeflere ulaşması çok kolay değil. Onları gidermeye çalıştık. Bugün de sahanın geneline 90 dakikalık süreye baktığımız zaman karşımızda mücadele eden, genç bir takım olmasına rağmen oyun disiplininden kopmayarak rakibimize de saygı duyarak, genç kardeşlerimize de saygı duyarak bir müsabaka oynadık. Şimdi bizim için önemli olan play-off. Play-Off’taki rakiplerimizin de ne kadar bu işte istekte olduklarını biliyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi kalan süre içerisinde en iyi şekilde gidermeye çalışacağız. Çünkü biz istiyoruz. İnanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz. Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuşuyoruz. Özellikle geldiğimiz günden itibaren hakikaten güzel bir takımdaşlık ortaya koymaya başladılar. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip play-off maçlarına hazırlanmaya çalışacağız.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
17°
açık