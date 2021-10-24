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Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 10. haftasında, sahasında Bursaspor’a 2-0 yenilen Balıkesirspor’un Teknik Direktörü İsmet Kamak, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtirken, Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati de, "Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun" dedi.

Spor 24.10.2021, 19:05
Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 10. haftasında, sahasında Bursaspor’a 2-0 yenilen Balıkesirspor’un Teknik Direktörü İsmet Kamak, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtirken, Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati de, "Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun" dedi.

Kamak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maç kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Maç kazanmanın kendilerini olumlu anlamda çok etkileyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İyi de çalışıyoruz, oyunun iki yönünü de oynamaya çalışıyoruz. En azından rakiplerimizde kafa kafaya oynayabiliyoruz. Dönen topları alamadığımızda atağı sonlandıramamak bize pahalıya mal oluyor. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz, iyi yoldayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hafta içindeki kupa maçında az süre alan ve genç oyuncularımıza şans vereceğiz. Bize bir galibiyet gerekiyor, inşallah bu galibiyeti Erzurum deplasmanında alırız."

Özcan Bizati: "Bu takım hedefe gidecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati de eksiklerinin farkında olduklarını dile getirdi. Bizati, bu maçın kendileri için güven ve puan açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun. Elinden gelen her şeyi yapacak, gümbür gümbür oynamak yerine gümgür gümbür sonuca giden bir takıma doğru gitmek istiyorum. Her oyuncumuzun performansını artırmaya çalışıyoruz. Bireysel performanslarda sadece oyuncuya odaklanmamak gerekir. Bu bir takım oyunudur, takım oyununda diğer oyuncularda aynı performansı verdiğinde Tim veya başka oyuncu oynar. Ben daha çok kombinasyonları iyi oynayan oyunculardayım."

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