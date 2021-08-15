Balıkesirspor-Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 1. haftasında Balıkesirspor, sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer mağlubiyet için "Çok ağır ve Tokat gibi mağlubiyet oldu" derken, Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de, "Forma için, arma için oynayan futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Yenilgi için üzgün olduğunu belirterek başlayan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Bu maçı böyle oynamak için hazırlanmadık, bambaşka bir oyun üzerine çalıştık ama bugün hazırlık maçları ve antrenmanlar dahil en kötü oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Beni en çok üzen şey oyundan çok oyun içinde coşkumuzun olmamasıydı. Rakip bizden çok daha fazla istedi, coşkulu oynadı. Bizim için çok ağır bir mağlubiyet, hafta içi de oyuncularımla konuşurken maçtan öncede üstüne basarak söyledim. Sahada yüreğini ortaya koyan, coşkulu oynayan takım kazanıyor. Yoksa isimler, kadrolar ya da bütçeler maç kazanmıyor. Bugün bunun çok iyi bir örneğini gördük, bizim için çok kötü, tokat gibi bir mağlubiyet oldu" dedi.

Yusuf Şimşek: "Futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum"

Balıkesirspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek ise, "Forma için, arma için oynayan futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi. Bundan sonraki maçların kendileri için zor geçeceğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: "Çok şükür futbolcu kardeşlerim, sezona geç başlamamıza rağmen mükemmel idman yapıp çalıştılar, kendilerine dikkat ettiler. Üç yıldır buradayım, onlarla gurur duyuyorum, mükemmel profesyonel, mükemmel insanlar, Balıkesirspor sevdalısı futbolcu kardeşlerim. Forma için, arma için oynayan futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum. İki tane genç kardeşimizi ilk 11’de başlattık. İkisini sonradan oyuna aldık. Onları da tebrik ediyorum ama bunlar yetmeyecek, daha iyi şeyler yapabiliriz, yapmak da zorundayız. Ben şahsım ve ekibim adına bu işi seviyorum, burayı da seviyorum. Galibiyeti yönetimimize, taraftarlarımıza armağan ediyoruz."