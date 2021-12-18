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Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında evinde Altınordu’ya 4-3 mağlup olan Balıkesirspor’un yardımcı antrenörü İzzet Karakulak, "Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor" dedi.

Spor 18.12.2021, 22:07
Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında evinde Altınordu’ya 4-3 mağlup olan Balıkesirspor’un yardımcı antrenörü İzzet Karakulak, "Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor" dedi.

Karakulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle bir mağlubiyeti kabullenmek ve hazmetmenin hiç kolay olmadığını söyledi. Karşılaşmada çok sayıda pozisyonlara girdiklerini fakat değerlendiremediklerini ifade eden Karakulak, "Maalesef son dakika yediğimiz golle kaybettik. Haftalardır buna benzer bir süreç yaşıyoruz, geldiğimizden beri bu 6. maçımız oldu. Bu maçların 3’ü ilk 3 sırada yer alan takımlardı" diye konuştu.

Karakulak, çok sayıda gol pozisyonlarına girdiklerini fakat sonuçlandıramadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçta ilk golü yediğimiz kısma kadar yine 3-4 gol atacağımız pozisyonları bulduk. Talihsiz iki gol görerek devreyi 2-0 mağlup kapattık ama oyuncularımız maçın ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele, hırs ve azimle oynadılar. Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor. Bu maçla ilgili oyuncularımıza söyleyebileceğimiz en ufak bir şey yok, inanılmaz savaştılar, mücadele ettiler. İnşallah önümüzdeki maçlarda girdiğimiz bu pozisyonları gollerle sonuçlandırıp istediğimiz puanlarımızı alıp mutlu ederiz."

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise rakiplerinin maçlarını analiz ettiklerini dile getirdi. Eroğlu, geçen hafta Kocaelispor’a karşı çok önemli galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Bugün de hedefimiz galibiyetti. Maça iyi başladık, ilk etapta topa sahip olduğumuz bölümde rakibin kalemize uzak kalmasını sağladık ve ön alanda yaptığımız baskıyla da rakibin kalemize gelmesini engelledik" dedi.

Maçın belli bölümlerinde geriye yaslandıklarında Balıkesirspor’un özellikle kenarlardan getirdiği toplarla etkili olduğunu vurgulayan Eroğlu, maçın 2-1’e gelmesiyle de ev sahibi ekibin coşkusunun arttığını söyledi.

Eroğlu, maçın beraberliğe gelmesiyle de her iki takımın da kazanmak adına hamleler yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için çok sevinçliyiz. Genç bir takımız, deneyim süreci devam ediyor. İki haftadır kazanıyoruz, bu bizim için çok önemli. Deplasmanda bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Sezonun ikinci yarısına çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte bu puanlar bize hem öz güven hem motivasyon anlamında katkı sağlayacak. Oyun planımızı da hızlandırdığımızda da çok daha güçlü bir takım olacağız."

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