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Balıkesirspor - Altay maçının ardından

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Balıkesirspor Altay’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Spor 14.03.2021, 19:50
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Balıkesirspor - Altay maçının ardından

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Balıkesirspor Altay’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor’un yardımcı antrenörü Şaban Özdeş, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını söyledi. Teknik direktör Yusuf Şimşek’in kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonu basın toplantısına katılan Şaban Özdeş, ilk 15 dakika iyi bir oyun sergilediklerini dile getirdi. Bir anlık hata sonucu geriye düştüklerini aktaran Özdeş, "Golden sonra oyunu dengelemeye başladık, geriden oyun kurmalarına izin vermedik ama paylaşımda sıkıntı yaşadık. Pozisyonlar verdik. Zaman zaman topa sahip olduk, zaman zaman basit hatalar yaptık. Atak sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Altay takımını tebrik ediyoruz. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip, Balıkesirspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Balıkesirspor’un son 6 haftada maç kaybetmediğini hatırlatırken burada alınan galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Özköylü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rakiple ilgili yaptığımız planlamayı doğru şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Onların eksik yönlerini değerlendirip, kendi oyunumuzu kabul ettirmek bizim için en önemli noktaydı. Maça iyi başladık, oyunumuzu kabul ettirdik, golleri bulduk. Maç gidişatında çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarı başında rakibimizin biraz direnç gösterdi. En azından bir golle umutlanmaya çalıştılar. Gol bulmak için agresif oynayıp, bizi oynatmadılar. Biraz daha akıllı oynayabilseydik, maçı daha önce koparabilirdik. Önemli olan bu zor maçı kazanmaktı. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her geçen hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Geldiğimiz günden bu yana gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı sonuçları almak en büyük temennimiz."
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