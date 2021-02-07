banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular "epilepsi" için baktı
Libya'nın yeni Başbakanı'ndan Türkiye'ye mesaj
Libya'nın yeni Başbakanı'ndan Türkiye'ye mesaj

Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Spor 07.02.2021, 22:21
2
Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Bir an önce de bu hengameden kurtulmamız gerektiğimizi düşünüyorum" dedi.

Ş imşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolcularını tebrik etti. 10 haftadır kazanamayan bir Balıkesirspor olduğunu hatırlatan Şimşek, "Psikolojik olarak kabul etmeleri biraz zor oldu ama güzel bir konuşma yaptık. Oyuncularımızı bir haftadır motive etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki kötü oynamamıza rağmen 3-0 gibi bir net skorla galip geldik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şimşek, kendilerinin kulübe gelmelerinde emeği geçen başkana ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Takımın başına geçtikten sonraki ilk maçı kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki iyi başladık, Allah’ın izniyle bundan sonraki maçlarımızı da belki çok fazla müthiş bir oyun oynamayabiliriz ama en azından müthiş bir mücadele göreceksiniz. Kazanmayı isteyen, arzulayan bir takım göreceksiniz. Kadromuz geniş, 35 futbolcumuz var. İnşallah hepsinden yavaş yavaş faydalanacağım çünkü rekabet başarıyı artırır. İnşallah bu galibiyet bizi ayağa kaldırmak için bir sebeptir, bir yoldur. İnşallah bu yolumuzu da kazasız belasız atlatırız. Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Bir an önce de bu hengameden kurtulmamız gerektiğimizi düşünüyorum."

Şimşek, izin yapmadan fedakarlık yapıp çalışarak yarından itibaren Menemenspor maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Akhisarspor cephesi

Maç sonunda konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz arka arkaya gelen kırmızı kartlar ve frikik golleriyle maçın kendileri adına içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi. Dilsöz, "Direkt rakibimizle olan maçımız kaybettik. Bizim için önemli bir maçtı. Oyuna iyi başladık. Maçtan önce analizini yaptığımız rakibimize göre bir oyun kurgusuyla sahada oynadık. 35. dakikaya kadar kalemizde tehlike görmedik. Bu süreçte goller de kaçırdık. İki tane net pozisyonumuz var. 39 ve 42’de gelen iki kırmızı kart ve frikik golü maalesef maçı başka bir boyuta taşıdı. Böyle maçlarda bir eksikle kalmak bile durumu zora sokarken iki eksikle kalmamız bizi içinden çıkılmaz bir duruma soktu. İkinci yarı da oyunu artık tutmak için mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum mücadelelerinden dolayı. Artık önümüzdeki Samsun maçına odaklanacağız” dedi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Tottenham 22 36
8. Chelsea 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16