Balıkesir’in en eski spor kulübü: "Balıkesir Demirspor"

1942 yılında kurulan Balıkesir Demirspor Kulübü, Balıkesir’in en eski kulüpleri arasında yer alıyor. Geçmiş dönemlerde futbol ile birlikte voleybol, masa tenisi, eskirim, yüzme, bisiklet gibi branşlarda faaliyet gösteren kulübün şimdilerde ise sadece futbol branşı faal.

1930’lu yılların sonunda dönemin Beden Terbiyesi Kanununa konan, “Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar” maddesiyle Türkiye’de Demirspor kuruldu. Cumhuriyet’in demir yolu hatları ve istasyonları üzerinde kurulan ilk Demirspor, Eskişehir Demirspor olurken 1942 yılında aralarında Balıkesir’in de olduğu birçok il ve ilçede Demirspor kurulmaya başlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kayıtlarına göre bugün de 40’a yakın Demirspor Kulübü var. Ancak, bunların bir kısmı kök olarak TCDD’den gelmiyor.

1942 yılında kurulan Balıkesir Demirspor şu anda Balıkesir’de faaliyet gösteren aktif en eski spor kulüplerinin başında geliyor. O dönemler de futbol ile birlikte voleybol, masa tenisi, eskirim, yüzme, bisiklet gibi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren ve sayısız lisanslı sporcuya sahip olan kulüp, şimdilerde ise sadece futbolda ve altyapı kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Kulübün müzesinde 1940’lı yıllardan itibaren çeşitli branşlarda kazanılan kupalar saklanırken, arşivlerde ise 1950’li yıllardan itibaren lisanslar bulunuyor. Ayrıca Balıkesir Demirspor’dan yetişen birçok ünlü isim de mevcut. Uzun yıllardır kulübün başkanı olan ve Demirspor’un içinden gelen Taner Güven, Demirspor ile ilgili bilinmeyenler hakkında açıklamalarda bulundu. Güven, “Kulübümüzü değerli büyüklerimizden teslim aldık. 1942 yılında kurulan kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda futbolda altyapılarda mücadele ediyoruz. 1942 yılında kurulan kulübümüzde bisiklet, deniz yarışları, eskirim, boks, futbol, voleybol, masa tenisi gibi branşlarda faaliyet göstermiştir. Çok eski kupalarımız, şampiyonluklarımız var. 1944’den, 1947’den kupalarımız var. Lisanlarımız arasında 1954 yılına ait bir lisans mevcut” dedi.

“Birçok ünlü isim var”

Balıkesir Demirspor’da sporcu olan birçok ünlü isim olduğunu vurgulayan Güven, “Balıkesir’in sevilen iş adamları zamanında kulübümüzde futbol oynadılar, diğer branşlarla ilgilendiler. Bu bizim için gurur vericidir. Kulübümüzü yaşatmak bizim için gurur vericidir. Bizim en büyük destekçimiz TCDD Bölge Müdürü Selim Koçbay. İsmail Terzioğlu, Ali Suavi Özyıldırım gibi isimler bizlere bu kulübü emanet ettiler. Onları temsilen kulübümüzü en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Demirspor, Türkiye’de ses getirdi”

1978-1979 sezonunda gerçekleşen Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’nda Galatasaray Amatör Takımı’nı mağlup eden Balıkesir Demirspor kadrosunun olduğu fotoğrafı en iyi şekilde muhafaza ettiklerini aktaran Başkan Taner Güven, “Kadroda Ali Suavi Özyıldırım takım kaptanlığı yapıyordu. İsmail Terzioğlu, Ahmet Karaman gibi ağabeylerimiz vardı. O kadro Balıkesir’de ses getirmişti. Balıkesir haricinde Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’na da ses getirmişlerdir” dedi.