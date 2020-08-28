banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bu markette her şey ücretsiz
Bu markette her şey ücretsiz
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Balıkesir’in en eski spor kulübü: "Balıkesir Demirspor"

BALIKESİR DEMİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI TANER GÜVEN, KULÜPLE İLGİLİ BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

Spor 28.08.2020, 10:18
3
Balıkesir’in en eski spor kulübü: "Balıkesir Demirspor"

1942 yılında kurulan Balıkesir Demirspor Kulübü, Balıkesir’in en eski kulüpleri arasında yer alıyor. Geçmiş dönemlerde futbol ile birlikte voleybol, masa tenisi, eskirim, yüzme, bisiklet gibi branşlarda faaliyet gösteren kulübün şimdilerde ise sadece futbol branşı faal.

1930’lu yılların sonunda dönemin Beden Terbiyesi Kanununa konan, “Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar” maddesiyle Türkiye’de Demirspor kuruldu. Cumhuriyet’in demir yolu hatları ve istasyonları üzerinde kurulan ilk Demirspor, Eskişehir Demirspor olurken 1942 yılında aralarında Balıkesir’in de olduğu birçok il ve ilçede Demirspor kurulmaya başlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kayıtlarına göre bugün de 40’a yakın Demirspor Kulübü var. Ancak, bunların bir kısmı kök olarak TCDD’den gelmiyor.

1942 yılında kurulan Balıkesir Demirspor şu anda Balıkesir’de faaliyet gösteren aktif en eski spor kulüplerinin başında geliyor. O dönemler de futbol ile birlikte voleybol, masa tenisi, eskirim, yüzme, bisiklet gibi çeşitli branşlarda faaliyet gösteren ve sayısız lisanslı sporcuya sahip olan kulüp, şimdilerde ise sadece futbolda ve altyapı kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Kulübün müzesinde 1940’lı yıllardan itibaren çeşitli branşlarda kazanılan kupalar saklanırken, arşivlerde ise 1950’li yıllardan itibaren lisanslar bulunuyor. Ayrıca Balıkesir Demirspor’dan yetişen birçok ünlü isim de mevcut. Uzun yıllardır kulübün başkanı olan ve Demirspor’un içinden gelen Taner Güven, Demirspor ile ilgili bilinmeyenler hakkında açıklamalarda bulundu. Güven, “Kulübümüzü değerli büyüklerimizden teslim aldık. 1942 yılında kurulan kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda futbolda altyapılarda mücadele ediyoruz. 1942 yılında kurulan kulübümüzde bisiklet, deniz yarışları, eskirim, boks, futbol, voleybol, masa tenisi gibi branşlarda faaliyet göstermiştir. Çok eski kupalarımız, şampiyonluklarımız var. 1944’den, 1947’den kupalarımız var. Lisanlarımız arasında 1954 yılına ait bir lisans mevcut” dedi.

“Birçok ünlü isim var”

Balıkesir Demirspor’da sporcu olan birçok ünlü isim olduğunu vurgulayan Güven, “Balıkesir’in sevilen iş adamları zamanında kulübümüzde futbol oynadılar, diğer branşlarla ilgilendiler. Bu bizim için gurur vericidir. Kulübümüzü yaşatmak bizim için gurur vericidir. Bizim en büyük destekçimiz TCDD Bölge Müdürü Selim Koçbay. İsmail Terzioğlu, Ali Suavi Özyıldırım gibi isimler bizlere bu kulübü emanet ettiler. Onları temsilen kulübümüzü en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Demirspor, Türkiye’de ses getirdi”

1978-1979 sezonunda gerçekleşen Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’nda Galatasaray Amatör Takımı’nı mağlup eden Balıkesir Demirspor kadrosunun olduğu fotoğrafı en iyi şekilde muhafaza ettiklerini aktaran Başkan Taner Güven, “Kadroda Ali Suavi Özyıldırım takım kaptanlığı yapıyordu. İsmail Terzioğlu, Ahmet Karaman gibi ağabeylerimiz vardı. O kadro Balıkesir’de ses getirmişti. Balıkesir haricinde Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’na da ses getirmişlerdir” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25