Balıkesir’de okullar arası bisiklet Türkiye birinciliği başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, okullar arası Bisiklet Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları’na ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 40 ilden yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

İlçenin Ören Mahallesi’ndeki Altınyol Caddesi’nde düzenlenen yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Ayaklı kavşağından start alan öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti. 3 gün devam edecek yarışların sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Yarışmaların Burhaniye’de ilk defa düzenlendiğini anlatan Balıkesir Okul Sporları İl başkanı Tahir Mahir Başoğlu, ”Şu an ilçemize 500’e yakın sporcu gelmiş bulunuyor. Bu yarışlar sonunda Türkiye birinci, ikinci ve üçüncüleri ferdi ve takım olarak belli olacak. Yoğun bir kalabalıkla yapılan bu yarışmayı, biz Balıkesir ve Burhaniye ilçesi olarak ilk defa organize ediyoruz” dedi.

Kıbrıs’tan gelen sporcu Hasan Hoca da, “Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geldik. Burada Balıkesir’deyiz. Okul şampiyonaları için bisiklet üzerine geldik. Heyecanlıyız, iddialıyız ve kazanacağız” dedi. Afyonlu öğrenci Emre Kurt da, "Afyonda il birincisi olup geldik. Çok heyecanlıyız. Çok güzel organizasyon. İnşallah iyi bir derece elde edeceğiz” dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan da, ”Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Okul Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası ilçemiz Burhaniye’de yapılmakta. 20-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalarda ülkemizin 40 ilinden yaklaşık 500 sporcu ve 100’e yakın antrenör ve hocaları ilçemizde misafir edeceğiz. Müsabakalar 3 gün boyunca sürecek” şeklinde konuştu.

Müsabakalar esnasında bisikletçilerin güzergahlarında bulunan caddeler kısa süreliğine trafiğe kapalı olacak.