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Balıkesir’de Güreş İstişare Toplantısı yapıldı

Güreşin kalbinin attığı Balıkesir’de 2021-2022 yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Spor 20.09.2021, 20:09
Balıkesir’de Güreş İstişare Toplantısı yapıldı

Güreşin kalbinin attığı Balıkesir’de 2021-2022 yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Güreşin paydaşlarının katıldığı toplantıda 2021 yılında gerçekleşen ve 2022 yılı için planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş’ın organize ettiği istişare toplantısında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Özkan Işık, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi Müdürü Mutlu Erdur, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, ilçelerdeki antrenör ve sporcular başta olmak üzere güreşin tüm paydaşları bir araya geldi. 2021-2022 yılındaki faaliyetleri kapsayan çalıştayda yapılan ve yapılacak olan organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başta Balıkesir olmak üzere ülke genelinde güreşe katkı sağlamak için yapılacak çalışmalar masaya yatırılırken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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