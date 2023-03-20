Balıkesir Dsi Spor Kulübünde Yönetim Değişikliği

Balıkesir’in köklü spor kulüplerinden olan Balıkesir DSİ Spor Kulübünde olağanüstü genel kurul ile birlikte yönetim değişikliğine gidildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Yalçın Yıldırım’ın üstlendiği Yönetim Kurulu; Başkan Yardımcısı Faruk Muslu, Genel Kaptan Murat İlhan, Sayman Ayhan Çakır, tesislerden Sorumlu Üye Muhammet Yaşar, Üye Coşkun Zengin, Üye Cem Filizcan’dan oluştu.

Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler ilk olarak DSİ 25. Bölge Müdür Abdülkadir Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek desteklerini istedi. DSİ 25. Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz yeni yönetimin kulübe ve Balıkesir’e hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerinde bulundu.