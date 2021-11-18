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Balde: "Birlikte başaracağız"

GZT Giresunspor’un Senegalli golcüsü Ibrahima Balde, oynadıkları futbolla ligde şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Giresunspor’u küme düşmesi için şampiyon yapmadıklarını vurgulayan Balde, "Bir şeyleri başaracaksak hep birlikte başaracağız" dedi.

Spor 18.11.2021, 13:57
Balde: "Birlikte başaracağız"

GZT Giresunspor’un Senegalli golcüsü Ibrahima Balde, oynadıkları futbolla ligde şu anki pozisyonu hak etmediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Giresunspor’u küme düşmesi için şampiyon yapmadıklarını vurgulayan Balde, "Bir şeyleri başaracaksak hep birlikte başaracağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan GZT Giresunspor mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. GZT Giresunsporlu futbolcu Ibrahima Balde, takımın durumu ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

“Giresunspor’u küme düşmek için şampiyon yapmadık”

Takımın bulunduğu alt sıralardan birlik ve aile ruhuyla çıkacaklarına inandığını belirten Balde, “Giresunspor bir aile takımı, birlik beraberlik takımı. Şu anda bulunduğumuz konum tatmin edici değil ama inşallah bu birlik ve beraberlikle bugünleri hep beraber atlatacağız. İşimiz gereği hepimiz stres yaşayabiliyoruz. Bu işimizin doğasında var ama bunları hep birlikte aşacağız. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Balde, Umut, Doukara veya hocamız tek başına yapamaz. Biz bir şeyleri başaracaksak hep birlikte başaracağız. Bu şekilde başarıya ulaşacağız. Şu anki pozisyonda olmamızın sebebi biziz aslında. Biz buradaysak bu durumdan da biz çıkacağız. Bu kadar emeği küme düşmek için yaptığımıza inanmıyorum. Daha iyilerini yapacağız ve aile olarak bunu başaracağız” dedi.

"Taraftar desteği takıma güç katıyor"

Taraftarları tribünlerde görmekten güç kazandıklarını ifade eden Balde, “Giresun’da olduğum için, Giresunspor’da oynadığım için çok büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımıza çok büyük saygı duyuyorum. Buraya gelip onun için oynadığım için çok mutluyum. Çılgın taraftarlarımızı çok seviyorum. Onları her zaman stadımızda görmek istiyorum. Onların gelip rakip üzerinde baskı kurduklarını görünce bu mutluluk artıyor. Bizler üzerinde baskı kurduklarında da bizlerin onlar için bu işi yapmamız gerektiğini daha fazla hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ibrahima Balde, cumartesi günü sahalarında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları kritik karşılaşmayı kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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