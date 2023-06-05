Balçova Ulusal Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Balçova’da, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Satranç Turnuvası tamamlandı. Turnuvaya kayıt yaptıran 367 yarışmacı arasında kıyasıya ve centilmence geçen maçlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Balçova Belediye Başkanı Başkan Fatma Çalkaya verdi.

Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Balçova Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilciliği tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası tamamlandı. Hafta sonunda Balçova Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve İzmir, Aydın, Hatay, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Denizli, Ankara, Karaman, Düzce, Diyarbakır, Kars, Konya, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Çorum ve İstanbul illerinden toplam 367 sporcunun katıldığı turnuva, 4 ayrı kategoride yapıldı. En küçüğü 7 en büyüğü 47 yaşında olan sporcuların her biri İsviçre sistemine göre en az 6 maç yaptı. Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaların yanı sıra tablet, bisiklet, satranç saati ve satranç takımı hediye edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara ayrıca madalya ve katılım belgesi verildi.

Fatma Çalkaya: “Satrancı çok önemsiyoruz”

Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Hasan Karaköse ve Uluslararası Baş Hakem Birol Yüce ile birlikte hediyelerini veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, turnuvaya çocuklarını getiren ailelere hitaben yaptığı konuşmada “Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. O yüzden Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyacak olan çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. Ülkemizin geleceği üzerine bu sorumluluğu alacak çocuklarımızın iyi yetişmesi bizim ilk görevimiz. Satranç sporunu bu anlamda çok önemsiyoruz. Çocuklarımız satranç oynayarak, doğru düşünmeyi, analiz ve hamle yapmayı öğrenecek. Onlar, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak. Biz de onlara sonuna kadar destek vereceğiz, sizlere de çocuklarınızı bu turnuvaya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Balçova Belediye Başkanı Başkan Fatma Çalkaya tarafından takdim edildi. Derece giren yarışmacılar şu şekilde:

A Kategorisi (8 yaş altı)

1. Yusuf Kaan Ünsal

2. Yaman Alptürker

3. Toprak Oytun Sezer

B Kategorisi (10 yaş altı)

1. Kerem Batur Emer

2. Can Soydan

3. Elif Deniz

C Kategorisi (16 yaş altı)

1. Mira Er

2. Can Yardımcı

3. Eren Topuz

D Kategorisi (Açık Kategori)

1. Salih Eke

2. Talat Yıldız

3. Veyis Bartu Yufkacı