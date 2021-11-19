banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu
3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?

Balaban kardeşler, sağlık kontrolünden geçti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde daha önce iki kez birincilik elde eden güreşçi İsmail Balaban ile kardeşi Turan Balaban, 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için antrenmanlara başladı. Balaban kardeşler, bu kapsamda gittikleri OFM Antalya Hastanesi’nde, rutin kontrollerini yaptırdı.

Spor 19.11.2021, 13:49
Balaban kardeşler, sağlık kontrolünden geçti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde daha önce iki kez birincilik elde eden güreşçi İsmail Balaban ile kardeşi Turan Balaban, 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için antrenmanlara başladı. Balaban kardeşler, bu kapsamda gittikleri OFM Antalya Hastanesi’nde, rutin kontrollerini yaptırdı.

Covid-19 salgını nedeniyle bir müddet yağlı güreşlerden uzak kaldıklarını söyleyen Pehlivan İsmail Balaban, o dönem yarışmaya katıldığını, çok zorlu bir süreçten sonra birinci olmayı başardığını anlattı. İsmail Balaban, önülerinde yeni bir dönem olduğunu ifade ederek, "Survivor yarışmasının olduğu dönemler benim için çok zorlu ama bir o kadar da özel günlerdi. Şimdi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kardeşimle birlikte antrenmanlara başladık. Bu kapsamda sağlık kontrollerimizi yaptırıyoruz. Hedefimiz kardeşimle birlikte Kırkpınar’da finale kalmak, er meydanına birlikte çıkmak" ifadelerini kullandı.

Turan Balaban: "Hedefimiz, Balaban kardeşler olarak finale kalmak"

Kırkıpınar ve Elmalı Yağlı güreşleri için antrenmanlara başladıklarını aktaran Turan Balaban, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek müsabakalarda kardeşler olarak finale kalmak, finalde de ise birlikte müsabakaya girmek. Covid döneminde yağlı güreşlerden bir müddet uzak kaldık ama çalışmalarımıza ve antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri seven, bizlerden başarı bekleyenleri mahcup etmemek adına çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, Allah’ın izni ile bizlere inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dr. Cem Mutlu: "Balaban kardeşlerle gurur duyuyoruz"

OFM Antalya Hastanesi başhekimi Dr. Cem Mutlu ise, Balaban kardeşlerin başarılarıyla gurur duyduklarını aktardı. Özellikle yarışmada olduğu dönemde İsmail Balaban’ı ailece desteklediklerini, heyecan ve sevincine ortak olduklarını aktaran Dr. Mutlu, "Güreşte Antalya’mızın ve ülkemizin gurur abideleri olan İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban’a hastanemizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Kendilerine sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir yaşam diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6