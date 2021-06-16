Bakü’de tribünler tek yürek

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Bakü’de Galler ile karşı karşıya gelirken, tribünler kırmızı-beyaza döndü.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Galler ile Bakü’de karşı karşıya geliyor. Tribünlerde yaklaşık 32 bin kişi yerini alırken, 200 kadar Galler taraftarı da kendilerine ayrılan bölüme oturdu. Bakü Olimpiyat Stadı, kırmızı-beyaza dönerken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tezahüratlar yapıldı, ’2 Devlet, 1 Millet’ pankartları tribünlere asıldı.