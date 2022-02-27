Bakırköy Ataspor Kulübü’nden dünya kupasında 6 madalya

Macaristan’ın Eger şehrinde 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kulüpler arası Paletli Yüzme Şampiyonası’nda Bakırköy Ata Spor Kulübü 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Macaristan’ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüpler Arası Paletli Yüzme Şampiyonası’nda Bakırköy Ata Spor Kulübü 6 madalya ile döndü. 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Bakırköy Ata Spor Kulübü, bir de Türkiye rekoru elde etti. Bu sonuçlarla Paletli Yüzme Dünya Kupasında Bakırköy Ataspor Yüzme Takımı, 69 takım arasından Erkeklerde Dünya Üçüncüsü oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Bülbül, başarılar ile ilgili "Sporcularımızın bu başarıları ile takımımız Türkiye’nin gururu olmuştur. Hepsini başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.