Bakasetas: "Son ana kadar savaşmalıyız"

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas, büyük şeyler söylemek için çok erken olduğunu belirterek, müsabakaların son anına kadar savaşmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında İstanbulspor’u sahasında 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Yunan oyuncu Bakasetas, şampiyon olmak için hem içeride hem deplasmanda kazanmaları gerektiğini belirterek, "Şampiyon olmak istiyorsanız hem içeride hem de deplasmanda kazanmak zorundasınız. İçerideki maçlarda oynamak daha kolay olabiliyor, çünkü taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. Deplasman maçlarına motive olmak kendi içinizde oluşan bir durum, çünkü taraftarınız yok. Biz de bunu başarmalıyız. Büyük şeyler söylemek istemiyorum çünkü büyük şeyler söyleyebilecek pozisyonda değiliz. Bugünkü gibi savaşırsak ve son saniyeye kadar mücadele edersek doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Bugün de öyle oldu. Takım son ana kadar mücadele etti" diye konuştu.

Gol sevinciyle ilgili olarak ise Bakasatas, "Çok fazla bunu yapacağımı söyleyemem açıkçası çünkü canımı yakan gol sevinci. Belki bazı maçlar da olabiliyor. Klasik gol sevincim bu olmayacak bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.