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Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullandı. Bordo-Mavililer, Bakasetas'ın boşluğunu Başakşehir'den Edin Visca ile dolduracak.
Spor 01.11.2021, 14:44
Trabzonspor'da devre arası hareketli geçecek. Bu sezon lige ambargo koyan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı elde tutmak çok zor gözüküyor. Futbolcunun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.
SPORTING ÇOK ISRARCI
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Bakasetas'ta çok ısrarcı. 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı konuşuluyor. Bordo-Mavililer bu ayrılık gerçekleşirse Edin Visca'yı bitirecek.
4 MİLYON EURO
Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolunda her şeyi hesap ediyor. Bakasetas giderse maliyetten kaçılmayacak. 31 yaşındaki Visca için 4 milyon euro civarında teklif yapılacağı konuşuluyor. Başakşehir de yaşı ilerleyen futbolcusunu bu bedele satmaya razı gelebilir.