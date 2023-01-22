Bakasetas: "Burada mutluyum"

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas, bordo-mavili kulüpte mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında İstanbulspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Yunan oyuncu Bakasetas, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "3 puan aldık. İsteğimiz de buydu; bunu devam ettirmeliyiz. Eğer zirveye yaklaşmak istiyorsak peş peşe galibiyetler almalıyız. Bugün kalitemizi ortaya koyduk. Galibiyetlerle puan kayıplarını telefi ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımdaki durumu ve transfer söylemlerine ilişkin soru üzerine de Bakasetas, "Bununla ilgili bir durum yok; 1,5 yıllık bir sözleşmem var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Burada mutluyum" cevabını verdi