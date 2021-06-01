Bakanı Kasapoğlu: "Ordu’nun bundan sonraki süreçte spor ve gençlik adına yeni bir dönemini başlatmak üzere karar aldık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu iline yapılan spor yatırımlarıyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Ordu’nun bundan sonraki süreçte spor ve gençlik adına yeni bir dönemini başlatmak üzere karar aldık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, Ordu iline yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, ’Gençlik ve Spor Yatırımları’ protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu milletvekilleri katıldı. Programda Ordu halkı için bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Ordu’nun değerli gençleri için, değerli hanımefendileri için, çok kıymetli halkı için, tüm Ordu için bir aradayız. Bugünkü imza törenimiz, kararlarımız, tesislerimiz, yatırımlarımız tüm ordu için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ordu’nun bundan sonraki süreçte spor ve gençlik adına yeni bir dönemini başlatmak üzere karar aldık. Bugün de bunların imza törenini gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Ordu sporda öncü illerden bir tanesi"

Şehre yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Ordumuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. İnşallah bugünkü imza töreniyle gençlik merkezlerimizi tüm Ordu’ya yayıyoruz. Bundan sonra yurtlarıyla, salonlarıyla, sahalarıyla, modern havuzlardan her alanda Ordu, çok farklı noktaya geldi. Biz bu noktayı daha yukarıya taşıyacağız. Çünkü Ordu bunu hak ediyor. Spor birkaç branştan ibaret değil. Biz bunu hem yatırımlarımızla hem çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz. Gelinen noktada da şükürler olsun, sporcularımız bizi mahcup etmiyorlar. Bizi gururlandırıyorlar. Ordu da sporda öncü illerden bir tanesi. Bugün nizami sentetik sahalarımızın sayısını 4 tane daha artırıyoruz. Atletizmle ilgili pistlerimizi artırıyoruz. 10’a yakın semt sahası yapıyoruz. 38 adet sentetik sahalarımız olacak. Okullarımıza yaptığımız spor salonlarımız var. Sadece okulun değil ilçenin faydalanabileceği çok fonksiyonel sahalarımız var. 4 tane de antrenman salonumuzu ayrıca inşa edeceğiz. 7’si gençlik merkezi, 6’sı da özel yapım gençlik merkezi olmak üzere 13 gençlik merkezimizin imzasını atıyoruz. 2 tane yeni bir gençlik merkezini de ayrıca planladık" şeklinde konuştu.

"Esas amacımız halkımızı sporla tanıştırıp, sporu tabana yaymak"

Sporu tabana yayma amaçlarını olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Yarı olimpik havuzlarımızı da yine Ordu’da artırıyoruz. 7 yeni tenis kortuyla Ordumuzu teniste de farklı bir döneme taşıyoruz. 10 bin pota kapsamındaki 100 yeni basketbol alanımızı da bu protokol vesilesiyle Ordumuza kazandırıyoruz. Esas amacımız halkımızı sporla tanıştırıp, sporu tabana yaymak" diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de yatırımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yeşiliyle, mavisiyle, mor beyazıyla birbirinden güzel 19 ilçemize yapılan yatırımlar için hakikaten fazla söze gerek yok. Bu yatırımların hem ordumuza hem gençlerimize hem de milletimize ve güzel ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Programın ardından şehrin idarecileri, Bakan Kasapoğlu ile günün anısına fotoğraf çektirdi.