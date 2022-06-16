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Bakan Soylu’dan, Kayserispor’a ’KADES’ teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, formasında Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) yer veren Kayserispor yönetimine teşekkür etti.

Spor 16.06.2022, 11:32 16.06.2022, 12:10
Bakan Soylu’dan, Kayserispor’a ’KADES’ teşekkürü

Yeni sezon formalarında KADES yer alan Kayserispor’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teşekkür etti. Sosyal medya hesabından KADES’in bulunduğu formanın resmini paylaşan Bakan Soylu, "Kayserisporlu futbolcular, önümüzdeki sezon giyecekleri sarı formada, KADES Uygulamasına destek verecekler. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ve KADES Uygulamasına verdikleri destekten ötürü, Kayserispor yönetimine ve oyuncularına teşekkür ediyoruz" dedi.

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