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Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu: “Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması konusunda tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum”
Spor 12.05.2021, 14:53
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları:
- 645 bin 834 kişiye yol izin belgesi verildi
- Şehirlerarası yollarda, bin 167 kontrol noktasında 16 bin 669 personel görev alıyor
- E-devlet üzerinden 10 milyon 544 bin 880 kişiye çalışma belgesi verildi
- Bayramda biz çalışacağız, vatandaşımız da huzur ve güven içinde olacak
- Bayramdan sonra inşallah kontrollü normalleşme dönemine adım atacağız