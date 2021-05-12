Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

- 645 bin 834 kişiye yol izin belgesi verildi

- Şehirlerarası yollarda, bin 167 kontrol noktasında 16 bin 669 personel görev alıyor

- E-devlet üzerinden 10 milyon 544 bin 880 kişiye çalışma belgesi verildi

- Bayramda biz çalışacağız, vatandaşımız da huzur ve güven içinde olacak

- Bayramdan sonra inşallah kontrollü normalleşme dönemine adım atacağız