Bakan Soylu: 'Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursa'da oynanan Bursapor - Amedspor müsabakasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bakan Soylu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.