Bakan Kasapoğlu:"Son 4 yılda uluslararası organizasyonlarda 19 bin 620 adet madalya elde ettik"

Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından 2022 yılı Afyon Ünilig Finalleri tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen çalıştayımızın en önemli gündem maddesinin, yükseköğretim çağındaki gençler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Arslantaş, "Zira hedef kitlemiz olan yükseköğretim öğrencileri arasında spor aktivitelerinin yaygınlaştırılması, tabiri caizse önleyici hekimlik nevînden bir vazifedir. Gençliğin teravet ve enerjisinin doğru kanalize edilmesiyle, bireyin ve toplumun üst düzey fayda göreceği muhakkaktır. Devletimiz son yirmi yılda spor alt yapısına ülkemizin tamamında olduğu gibi ilimizde de çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Maksadın hasıl olması için spor faaliyetlerine katılımın ziyadeleştirilerek, yatırımların işlevsel hale getirilmesi elzemdir” şeklinde konuştu.

"7’den 70’e herkesi spora teşvik edecek projeler hayata geçiriyoruz"

Bakan Kasapoğlu ise çalıştaydaki konuşmasında, çalıştaya katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gurur ve mutlulukla ifade etmeliyim ki Türkiye artık bir spor ülkesi. Son 20 yılda on binlerce spor tesisi inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamını eserlerle, tesislerle donattık. Pek çok branşı kapsayan güçlü bir spor altyapısı meydana getirdik. Hem 81 ilimizde halkımız günün her saati, arzu ettiği spor branşına rahatlıkla erişebiliyor, hem de ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcuları sürdürülebilir bir anlayışla yetiştiriyoruz. Kitle sporu için ayrı, performans sporu için ayrı stratejiler, politikalar uyguluyoruz. Kitle sporunda spora ilgiyi artıracak, 7’den 70’e herkesi spora teşvik edecek projeler hayata geçiriyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle 5 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme öğrettik. Basketbol seferberliğimizle ülkemizin her yerine potalar, sahalar, 3x3 basketbol alanları inşa ettik. Kadın odaklı spor anlayışımızla, kadınlarımızın spora erişimine yönelik zorlukları ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"Sportif yetenek taramasında 2 milyon 686 bin 219 gencimizi değerlendirdik"

İlkokul çağına kadar uzanan sistematik bir çalışma anlayışının söz konusu olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesiyle ilkokul 3. sınıfta 2 milyon 686 bin 219 gencimizi değerlendirdik. Spora yatkın olanları belirledik. Yetenekli olanları branşlara yönlendirdik. Şehirlerimize 92 adet Spor Lisesi kazandırdık. 20 yeni spor lisemiz ise inşa aşamasında. Bu liseleri hayata geçirmekle kalmadık, Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzaladığımız ortak yönetim protokolüyle işlevselliklerini de artırdık. Branşlarda üstün yetenekli olanları gençlerimizi, Sporcu Eğitim Merkezlerimizde yetiştirme programlarına dahil ettik ve maddi olarak onları desteklemeye başladık. Hali hazırda 49 Sporcu Eğitim Merkezimizde 2 bin 525 sporcumuz eğitim görüyor" diye konuştu.

"Son 4 yılda uluslararası organizasyonlarda 19 bin 620 adet madalya elde ettik"

Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuları en modern antrenman teknikleriyle ve programlarla oyunlara hazırlayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’ni hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Şu an itibariyle 1247 sporcumuz, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanıyor. Sporcuları yetiştirirken onların tüm ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik de çözümler ürettik. Onları hedeften saptıracak, motivasyonlarını düşürecek spor dışı meselelere karşı sürekli destekledik.Sporcu Sosyal Destek Programımızla ihtiyaç duydukları her an sporcularımızın yanında oluyoruz. Yine eğitim mi, yoksa spor mu ciddi bir problem olarak önümüzde duruyordu. Milli Sporcu Bursuyla bu ikilemi tarihe gömdük. Başarılı milli sporcular ortaöğretim ve üniversitede %100 burslu okuma şansına kavuştu. Bu sayede ilerleyen dönemlerde spor dışı kariyer yapmak isteyen sporcu gençlerimiz için de yeni sahalar açılmış oldu. Tüm bu gayretlerin sonunda ne oldu biliyor musunuz? Profesyonel sporcu havuzumuz büyüdü. Profesyonel spora yönelim arttı. Profesyonel sporu bırakma oranlarında ise ciddi bir azalma meydana geldi. Türkiye olarak, son 4 yıllık süre içerisinde, uluslararası organizasyonlarda 19 bin 620 adet madalya elde ettik. Sporcularımız, sadece bu yıl 5 binden fazla uluslararası madalya kazandılar. Bunların hepsi gayretlerin meyveleridir" dedi.

"Gençlere güveniyoruz"

Gençlere güvendiklerini ve inandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ellerinde imkan olduğunda neleri başardıklarını görüyoruz. Neleri başarabileceklerini çok iyi biliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin bakanlığıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, hangi alanda neye ihtiyaçları olursa, destek istedikleri her zaman tüm imkanlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversitelerimizde sporun gelişmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Federasyonumuzun, sporcu ve antrenörlerimizin hep yanındayız ve hep yanında olacağız."

Konuşmaların ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı’nın açılış oturumuna geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen açılış oturumu hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Çalıştaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra, Vali Ali Arslantaş, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve sporcular katıldı.