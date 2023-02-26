Bakan Kasapoğlu’ndan Ziya Şengül için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül’ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Ziya Şengül’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.”