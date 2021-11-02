Bakan Kasapoğlu’ndan Viktoria Zeynep Güneş için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş’i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş’i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Rusya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş için kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Viktoria Zeynep Güneş’i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz ülkemize büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Viktoria Zeynep Güneş’e başarılarının devamını diliyorum.”