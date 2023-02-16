Bakan Kasapoğlu’ndan tüm takım taraftarlarına kan bağışı çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için tüm takım taraftarlarını Fenerbahçe ile Kızılay’ın Ülker Stadyumu’nda düzenlediği kan bağış kampanyasına davet etti.

Depremden kurtulan, tedavi altında olan vatandaşlar için Fenerbahçe ile Kızılay’ın organize ettiği kan bağış kampanyası Ülker Stadyumu’nda başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından tüm takım taraftarlarına çağrıda bulundu. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak Kanımızda Var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.