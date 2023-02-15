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Bakan Kasapoğlu’ndan Trabzonspor maçı için çağrı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.
Spor 15.02.2023, 17:49
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Trabzonspor-Basel maçıyla ilgili taraftarlara seslenerek, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte’yiz diyorum!" dedi.