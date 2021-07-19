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Bakan Kasapoğlu’ndan Tokyo 2020’ye katılacak milli güreşçilere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu’da sürdüren milli güreşçilere, destek ziyaretinde bulundu.

Spor 19.07.2021, 10:58
Bakan Kasapoğlu’ndan Tokyo 2020’ye katılacak milli güreşçilere ziyaret
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Bolu’da sürdüren milli güreşçilere, destek ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara sayılı günler kala milli sporcuları ziyaret ederek onlara destek olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan milli güreşçileri, Bolu’da kamp yaptıkları mekanda ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti. Milli sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu, teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Sporcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Bakan Kasapoğlu, millilere olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu.
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