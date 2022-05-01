Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Ligin yeni ekiplerine tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig’de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig’de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Spor Toto 1. Lig’de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Futbolcular, teknik heyetler, yönetimler ve kulüp taraftarlarını tebrik ediyorum. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor’a gelecek sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig’de başarılar diliyorum”