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Bakan Kasapoğlu’ndan Sivasspor için tebrik mesajı
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU ÜÇÜNCÜ MAÇINDA KARABAĞ’I 2-0 MAĞLUP EDEN DG SİVASSPOR KULÜBÜ’NÜ TEBRİK ETTİ.
Spor 06.11.2020, 10:46
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ’ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor Kulübü’nü tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını alan Sivasspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“UEFA Avrupa Liginde Qarabağ’ı 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Sivasspor’u tebrik ediyorum.”