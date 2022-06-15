Bakan Kasapoğlu’ndan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere’yi yenerek finale yükselen, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere’yi yenerek finale yükselen, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonasına hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya’nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere’yi mağlup ederek finale yükselen Sesi Görenler Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Elde ettikleri başarı ile birlikte aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan, her biri bizler için gurur vesilesi olan futbolcu kardeşlerime finalde başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum.”